ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في سلوفاكيا، خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 379 ألفا و476 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و458 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع مليون و414 ألفا و20 جرعة من اللقاح المضاد للفيروس في أرجاء سلوفاكيا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 409 آلاف و923 شخصا.