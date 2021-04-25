ماليزيا: 2690 إصابة جديدة بكورونا و10وفيات

واصلت ماليزيا تسجيل أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، حيث سجلت 2690 حالة إصابة منذ أمس السبت وحتى ظهر اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، نور هشام عبد الله إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 392 ألفا و942 حالة، وهناك 23 ألفا و753 حالة نشطة.

وسجلت ولاية سيلانجور أكبر عدد من حالات الإصابة، بواقع 751 حالة.

وأضاف أن ماليزيا سجلت أيضا عشر حالات وفاة أخرى منذ أمس، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 1436(73ر0%).

وتعافي من مرض كوفيد-19، 1853 مريضا، مما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 367 ألفا و753 (6ر93%).