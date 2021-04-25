فرنسا تطلق حملة توعية ضد المخدرات قبل نهاية الصيف

أعلن وزير الداخلية الفرنسية "جيرالد دارمانان" أن الحكومة ستطلق حملة توعية ضد مخاطر المخدرات في البلاد "قبل نهاية الصيف"؛ وذلك بعد مرور أسبوع من اقتراح الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بفتح نقاش كبير حول الموضوع.

وقال دارمانان– حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إن آخر حملة توعية عن المخدرات في البلاد تعود إلى 30 عاما، مضيفا أن أجهزة الشرطة الفرنسية استطاعت منذ يناير الماضي تنفيذ أكثر من 1300 مواقع للصفقات، حيث تم القيام بعمليات ضبط واسعة ومنتظمة؛ ما جعل مكافحة تهريب المخدرات على رأس أولوياته.

وشدد وزير الداخلية الفرنسي على استمرار الخطة القمعية، مؤكدا صدور أكثر من 70 ألف غرامة جنائية للمستهلكين منذ مطلع سبتمبر الماضي وهو تاريخ تعميمها.