كازاخستان تسجل 2830 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأحد، 2830 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 306 آلاف و400 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية - أن البلاد سجلت أيضا 1784 حالة شفاء تام من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 261 ألفا و647 حالة.

وأوضحت أن أكثر من 825 ألف شخص في كازاخستان تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".. فيما تعهد وزير الصحة ألكسي تسوي صباح اليوم بزيادة عدد مراكز التطعيمات في بلاده خلال الفترة القادمة.

يذكر أن وزارة الصحة الكازاخية أعلنت أمس السبت، أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 40 ألفاً و441 شخصا، منهم أكثر من 14 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 689 في حالة حرجة.