ميدو: حازم إمام يفكر في الاستقالة من اتحاد الكرة

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يفكر جديًا في الرحيل عن منصبه في الجبلاية حال لم يتم حل أزمة التصويت على القرارات الفنية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «حازم إمام، يفكر جديًا في الاستقالة من اتحاد الكرة، حال لم يتم حل أزمة التصويت على القرارات الفنية والتي يرفضها حازم، ويرى ضرورة وجود لجنة فنية تدير هذا الملف الفني» .

وختم حديثه قائلا: «حازم إمام، هذه المرة مُصر على أن يكون له دورا حقيقيا في المجلس الحالي».

وأشار إلى أن حازم إمام، مُصر على أن يكون له دورا حقيقيا في اتحاد الكرة الحالي، مضيفًا:«حازم إمام، راجع اتحاد الكرة المرة دي على أمل أن يكون له دورا حقيقيا في المجلس»

أضاف: «في مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تم تهميش حازم إمام، ولكن حازم مُصر على أن يكون الصوت الحقيقي داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في الأمور الفنية للاعب الكرة وليس لعضو لم يكن لاعبا في كرة القدم»

وختم حديثه قائلا: «حازم إمام بيحترم الجميع ولازم الموضوع يتحل بالشكل الأمثل معه»

يُذكر أن حازم إمام، كان رافضًا لتعيين إيهاب جلال، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، حيث كان يرغب في التعاقد مع مدير فني أجنبي.