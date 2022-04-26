توقعات بزيادة الأمطار على منبع النيل بالهضبة الإثيوبية

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تشير بيانات الأرصاد الجوية طبقاً لمركز تنبؤ وتطبيقات المناخ (ICPAC) إلى زيادة معدلات الأمطار خلال الشهور الثلاثة القادمة (مايو- يوليو) على مناطق حوض النيل في إثيوبيا والسودان (زيادة اللون الأخضر).

يستمر حالياً موسم الأمطار الرئيسى على بحيرة فيكتوريا والذي ينتهي آخر مايو القادم، ومازلت البحيرة ترتفع لأعلى مستوياتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث سجلت 136.2م فوق سطح البحر يوم 23 أبريل الجاري.

وبانتهاء موسم الأمطار على المنابع الاستوائية في مايو، يبدأ مباشرة في إثيوبيا، وما أن ينتهي في سبتمبر يبدأ الموسم الثانى على فيكتوريا حتى نوفمبر، وبذلك يستمر جريان المياه في نهر النيل طوال العام.

انتشرت السحب نسبياً خلال الأسبوع الماضي وكلياً أمس في منطقة سد النهضة الذي يشهد بعض الأعمال الخرسانية مع استمرار تدفق المياه من إحدى بوابتي التصريف (الغربية).