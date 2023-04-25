 السودان.. الدعم السريع: نسيطر على 90% من الخرطوم.. وملتزمون بالهدنة رغم اختراقها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان.. الدعم السريع: نسيطر على 90% من الخرطوم.. وملتزمون بالهدنة رغم اختراقها

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 9:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 9:59 م

اتهم المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت، الجيش السوداني بخرق الهدنة المعلنة؛ بشن هجمات في عدة مواقع عسكرية لقوات الدعم السريع.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «سكاي نيوز عربية» مساء الثلاثاء، إن طائرات الجيش السوداني اخترقت الهدنة اليوم الثلاثاء بقصف عشوائي استهداف أحد معسكرات قوات الدعم السريع وأحد المنازل المجاورة الخالية من المدنيين في العاصمة الخرطوم.

وأضاف أن الحادثة الثانية شهدت مهاجمة قوات سلاح المهندسين، بالإضافة إلى الهجوم على القوات المتمركزة في الشمال البحري في مدينة الكدرو، حيث لا تزال المعركة مستمرة إلى الآن بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الآليات العسكرية للجيش السوداني ويجري الآن مطاردتهم.

وأكد أن قوات الدعم السريع؛ تسيطر على 90% من العاصمة الخرطوم، موضحا أن الجيش السوداني لا يملك سوى سلاحي المهندسين والإشارة، مشددا في الوقت ذاته على التزامهم بالهدنة المقررة.


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