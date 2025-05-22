رئيس الحكومة اللبنانية يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بلاده

أدان رئيس الحكومة نواف سلام في بيان مساء اليوم الخميس، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، قبيل الانتخابات البلدية في جنوب لبنان المقرّرة يوم السبت المقبل، مؤكّداً أن هذه الانتهاكات لن تُثني الدولة عن التزامها بالاستحقاق الانتخابي.

وأدان الرئيس سلام " الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تأتي في توقيت خطير قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب".

وأكّد سلام أن "هذه الانتهاكات لن تُثني الدولة عن التزامها بالاستحقاق الانتخابي، وحماية لبنان واللبنانيين".

وطالب رئيس الحكومة "بممارسة المزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا والانسحاب الكامل التزاماً باتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفّذ مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.