عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد صراخ أقارب ضحايا الحرب في إسرائيل بوجه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في مقبرة عسكرية الثلاثاء، في احتجاج غير مسبوق في اليوم الذي تُحيي فيه إسرائيل ذكرى الجنود الذين سقطوا في الحروب.

وشهدت المقابر العسكرية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، توترا وتدافعا بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها خلال إحياء ذكرى الجنود القتلى على خلفية خطة حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي.

وطالب معارضو الحكومة، وخاصة عائلات الجنود القتلى، بعدم حضور الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف إلى المقابر وعدم إلقاء خطابات خلال إحياء الذكرى.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية حراسة أمنية مشددة وغير مألوفة في المقبرة العسكرية في بئر السبع، بسبب حضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المراسم.

ووقعت مشادات وتدافع بالأيدي بين مشاركين في المراسم، وقالت مراسلة فضائية «روسيا اليوم» إن أهالي الجنود القتلى هاجموا بن غفير في المقبرة.

بدوره، قال نتنياهو في كلمة له في مراسم «يوم الذكرى» إن «على شعب إسرائيل هذا العام أكثر من أي وقت مضى أن يتذكر أننا جميعا إخوة»، وذلك في خضم أزمة سياسية حادة في البلاد.