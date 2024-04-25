صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و305 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و305 شهداء و77 ألفا و293 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك"، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدا و 64 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه في اليوم الـ202 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.