 المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تدعو لمنع تصدير السلاح لإسرائيل بسبب العدوان على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تدعو لمنع تصدير السلاح لإسرائيل بسبب العدوان على غزة

مروة محمد
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 12:12 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 12:13 م

دعت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم، لمعاقبة إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها، وذلك على خلفية مواصلة عدوانها على قطاع غزة.

وتوجهت ألبانيز، خلال مؤتمر صحفيوعقد بالقاهرة اليوم، بالشكر للحكومة المصرية لتسهيل رحلتها من القاهرة إلى رفح بمساعدة الهلال الأحمر المصري وزيارة اللاجئين الفلسطينين ورصد مايواجهم، مضيفة أن سلطات الإحتلال الاسرائيلي لاتزال تمنعها من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت المقررة الأممية عن خوفها من الوضع السيء الذي يعيشه معظم الفلسطنيين فضلاً عن معاناتهم من إصابات غير مسبوقه وتدمير البنية التحتية بشكل كامل.

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