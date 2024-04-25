حماس: لا نريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى الإسرائيليين

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، إنّ الحركة لا تريد الاحتفاظ بما لديها من الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الخميس، أن الحركة جادة في الإفراج عنهم، وذلك ضمن توافق ومفاوضات جادة تنتهي في غضون في فترة زمنية محددة.

وأشار إلى تسلم الحركة في نهاية شهر رمضان الكريم، الموقف الإسرائيلي الذي وافق على التعديل الأمريكي على المقترح المقدم من إسرائيل، موضحًا أن الحركة سلمت موقفها في 13 أبريل الجاري.

وذكر أنّ الحركة بانتظار الرد على موقفها من قِبل الاحتلال ومن الوسطاء، قائلا إن الجانب الأمريكي أصدر مواقف متعجلة بالحكم على موقف حماس المتعلق بوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى.

وأوضح أن حماس لم تتسلم الرد الإسرائيلي على موقف الحركة الذي تم تسليمه مؤخرًا، مؤكدًا أن الحركة منفتحة على كل الأفكار والمبادرات التي يمكن أن تقود إلى وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وتبادل الأسرى بشكل جاد.

وشدد على أن التعنت الإسرائيلي هو السبب الذي يجعل المفاوضات تراوح مكانها، موضحًا أن الاحتلال لم يعطِ أي موافقات أو ضمانات على وقف إطلاق النار.