مانشستر سيتي يهزم برايتون برباعية ويطارد أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره برايتون برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

افتتح أهداف المباراة المهاجم البلجيكي كيفن دي بروين من ضربة رأسية في الدقيقة 17، قبل أن يضيف الإنجليزي فودين هدفين في الدقيقتين 26 و 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 62، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف برباعية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق مانشستر سيتي رصيده للنقطة 76 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن أرسنال الذي خاض مباراة أكثر، فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 44 في المركز الحادي عشر.