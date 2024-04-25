طلاب يهود بجامعة كولومبيا: مظاهرات دعم فلسطين ليست معادية للسامية

نفى طلاب يهود في جامعة كولومبيا الأمريكية صحة ادعاءات رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن المظاهرات الداعمة لفلسطين تعتبر تهديدا معاديا للسامية.

وأكد طلاب يهود أمريكيون في تصريحات لوكالة الأناضول أن جونسون "لم يقل الحقائق" خلال زيارته الحرم الجامعي.

وأوضح الطالب اليهودي سام أنه يدعم المظاهرات في حديقة الحرم الجامعية للمطالبة بقطع إدارة الجامعة علاقاتها التجارية مع الشركات التي تدعم إسرائيل، وأعرب عن فخره بالمشاركة في المظاهرات.

وفي رده على سؤال حول وجود تهديد على اليهود بالجامعة، قال سام: "بالتأكيد لا يوجد"، موضحا أنه تلقى دعماً في منطقة الاحتجاج "أكثر من أي جزء آخر من الجامعة".

وأضاف: "أعتقد أن الطلاب الذين يزعمون أنهم يواجهون الكثير من معاداة السامية في الحرم الجامعي يخلطون بين معاداة إسرائيل ومعاداة السامية".

بدوره، أكد الطالب اليهودي إيلون أنه لم يواجه أي سلوك معادٍ للسامية في حرم الجامعة أو موقع الاحتجاج.

وأشار إلى أنهم احتفلوا بعيد الفصح اليهودي في موقع الاحتجاج مع أكثر من 100 طالب يهودي وبعض المعلمين اليهود.

وتابع: "لا أعتقد أن مايك جونسون يهتم حقًا بالطلاب اليهود، بخلاف أجندته الخاصة".

وأشار إلى أنه لأول مرة اليوم لم يشعر بالأمان بسبب "احتلال مايك جونسون وداعمي الراديكالية للحرم الجامعي".

كان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد طالب في مؤتمر صحفي بالجامعة رئيستها نعمت "مينوش" شفيق بالاستقالة في حال فشلها بإيقاف مظاهرات الطلاب المؤيدين لفلسطين.

ووصف جونسون المظاهرات الداعمة لفلسطين في حرم الجامعة بالـ "الكراهية ومعاداة السامية".

في 18 أبريل الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين والإبادة الجماعية في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.



