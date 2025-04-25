ستارمر يعرب عن شعوره بـ الفزع من هجوم كشمير

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قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لنظيره الهندي ناريندرا مودي، إنه شعر بـ"الفزع" بسبب الهجوم الدموي الذي شهده إقليم كشمير في وقت سابق من الأسبوع الجاري، فيما أفادت تقارير بأن الجنود الهنود والباكستانيين يتبادلون إطلاق النار عبر الحدود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم الجمعة.

وأسفر الهجوم على السائحين في المنطقة المتنازع عليها بين الدولتين عن مقتل 26 شخصا يوم الثلاثاء، فيما وصفت نيودلهي الحادث بأنه "هجوم إرهابي" واتهمت إسلام أباد بدعمه.

واتخذت الدولتان إجراءات دبلوماسية ضد بعضهما البعض، وأفاد مسؤولون بالجيش الهندي اليوم بأن جنودا باكستانيين أطلقوا النار على موقع هندي الليلة الماضية.

وقال متحدث باسم ستارمر إنه "أعرب عن تعازيه الحارة بالنيابة عن الشعب البريطاني لجميع المتضريين، وأحبائهم والشعب الهندي".

وما زالت التوترات محتدمة بين الهند وباكستان. وأغلقت نيودلهي الممر الحدودي الوحيد الذي يتم استخدامه في كشمير وألغت تأشيرات الباكستانيين، بينما ألغت إسلام أباد التأشيرات الصادرة للهنود وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.