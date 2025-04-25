موبلي يتوج بجائزة أفضل مدافع في دوري السلة الأمريكي

اختير إيفان موبلي، كأفضل مدافع في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس الخميس، ليصبح أول لاعب من كليفلاند كافالييرز، يظفر بهذه الجائزة.

ويخوض موبلي، البالغ من العمر 23 عاما والقادم من سان دييجو، موسمه الرابع في الدوري، وجميعها مع كليفلاند كافالييرز، صاحب ثاني أفضل سجل في الدوري المنتظم برصيد 64 فوزا و18 خسارة، متصدرا المنطقة الشرقية.

وصوتت لجنة إعلامية مؤلفة من 100 عضو، على اختيار صاحب الجائزة، حيث حصل موبلي على 285 نقطة، متقدما على لاعب أتلانتا هوكس دايسون دانيالز صاحب 197 نقطة.

وجاء نجم جولدن ستيت ووريرز، درايموند جرين ثالثا برصيد 154 نقطة.

وحقق موبلي متوسط 18.5 نقطة و9.3 متابعات و3.2 تمريرات حاسمة مع كليفلاند في الموسم المنتظم، وكان مستواه الدفاعي رائعا بالقدر نفسه.

واحتل موبلي، المركز السادس في الدوري بمعدل 1.59 صدة في المباراة الواحدة، والمركز 13 بمعدل 7.0 متابعة دفاعية في المباراة الواحدة.