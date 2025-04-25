وزير الخارجية السوري الجديد يظهر في الأمم المتحدة في أول زيارة له للولايات المتحدة

من المقرر أن يرفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني علم بلاده الجديد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة ،ويحضر جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي، وهو أول ظهور علني لمسؤول حكومي سوري رفيع المستوى في الولايات المتحدة منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في هجوم خاطف شنته المعارضة في ديسمبر.

وأصبح العلم ذو النجوم الثلاث الذي كانت تستخدمه جماعات المعارضة في السابق محل العلم الذي يحمل نجمتين في عهد الأسد كشعار رسمي للبلاد.

وتسعى السلطات الجديدة في دمشق إلى كسب ود واشنطن على أمل الحصول على تخفيف العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة، وحلفاؤها في أعقاب حملة الأسد الوحشية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية.

وسافر وفد من المسؤولين السوريين إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، واجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. ولم يتضح بعد ما إذا كان مسؤولو إدارة ترامب سيلتقون بالشيباني خلال الزيارة.

ولم تعترف إدارة ترامب رسميًا بعد بالحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام الذي قاد الهجوم الذي أطاح بالأسد. كما أبقت واشنطن العقوبات سارية حتى الآن، على الرغم من أنها خففت بعض القيود مؤقتًا. ولا تزال جماعة هيئة تحرير الشام، التي يقودها الشرع، مصنفة بأنها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.