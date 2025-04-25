محافظة الغربية يتابع مشروع تغطية مصرف الزهار

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم أعمال التنفيذ الجارية بمشروع تغطية وتطوير مصرف الزهار بمركز قطور، والذي يمتد بطول 750 مترًا وعرض 30 مترًا، كمتابعة دورية لضمان انتظام العمل وجودة الأداء.

وأكد المحافظ خلال متابعته أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المخطط، حيث تم الانتهاء من تغطية مساحة كبيرة من المصرف، وجارٍ استكمال باقي الأطوال، مشددًا على أهمية الالتزام بسرعة الإنجاز دون المساس بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة، تنفيذًا لرؤية الدولة في تطوير البيئة العمرانية وتحسين المرافق الخدمية.

وأوضح اللواء الجندي أن المشروع لا يقتصر على تغطية المصرف فحسب، بل يشمل كذلك أعمال تكسير وإزالة طبقة الأسفلت القديمة بطول 500 متر، تمهيدًا لبدء مراحل الرصف الجديدة ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية بقطور، وتيسير حركة المرور، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة.

كما أشار محافظ الغربية إلى أن المشروع من شأنه الإسهام في تحسين المشهد الحضاري لشوارع المركز، بالإضافة إلى حماية المواطنين من المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن المصارف المكشوفة، وذلك تنفيذًا لخطط الدولة في تغطية المجاري المائية المكشوفة وتحسين جودة الحياة بالمجتمعات المحلية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة لكافة المشروعات التنموية الجارية في نطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تضع رضا المواطن على رأس أولوياتها، وتسير بخطى واضحة نحو إحداث نقلة نوعية في البنية الأساسية والخدمات العامة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وجودة.