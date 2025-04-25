مكتبة مصر العامة تشارك في مهرجان الممشى الثقافي - طريق المعرفة بجامعة حلوان

تشارك مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في فعاليات مهرجان "الممشى الثقافي - طريق المعرفة"، الذي تنظمه جامعة حلوان خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الثقافة وتعزيز التواصل مع فئات المجتمع المختلفة.

ويُعد هذا المهرجان أحد المبادرات المهمة التي تنظمها جامعة حلوان بهدف تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب، وتوفير مساحة تفاعلية تجمع بين المؤسسات الثقافية والتعليمية لعرض أنشطتها وخدماتها، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب وتوسيع آفاقهم الفكرية.

وتأتي مشاركة مكتبة مصر العامة في المهرجان انطلاقًا من رسالتها الهادفة إلى نشر الثقافة والمعرفة، وتقديم خدماتها المتنوعة للجمهور، خاصة فئة الشباب وطلاب الجامعات، وتعرض المكتبة خلال المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية التي تتضمن تعريفًا شاملًا بخدمات المكتبة الورقية والرقمية، والمبادرات التي تقدمها في مجالات التعليم غير الرسمي، وتنمية المهارات، والتمكين الثقافي.

كما تقدم المكتبة عددًا من الورش التفاعلية التي تستهدف تحفيز الإبداع والابتكار، من بينها ورش في الكتابة الإبداعية، وتنمية المهارات الشخصية، وصناعة المحتوى الثقافي، إلى جانب عروض فنية وألعاب معرفية تشجع على التعلم الترفيهي، من خلال المكتبة المتنقلة.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدور مكتبة مصر العامة كمؤسسة ثقافية رائدة، تسعى إلى مد جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتحفيز الشباب على القراءة والمعرفة، بما يعزز من قيم الانتماء والوعي بأهمية الثقافة في بناء المجتمعات.