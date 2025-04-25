مستشار صيني: ترامب أساء تقدير موقف بكين في الحرب التجارية

قال وو شينبو المستشار بوزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساء تقدير موقف بكين لدى تصوره أنها سوف تستسلم تحت وطأة الضغط الاقتصادي، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة غير مستعدة لمواجهة الرسوم الجمركية الحالية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر شينبو، مدير مركز الدراسات الأمريكية بجامعة فودان في شنغهاي: "إن الرواية السائدة في فريق ترامب هي أنه نظرا لسوء الظروف الاقتصادية في الصين، إذا استخدمت الولايات المتحدة بطاقة الرسوم الجمركية، فلن يكون هناك خيار أمام الصين إلا الاستسلام".

وأضاف وو خلال حلقة نقاشية في شنغهاي اليوم: "لكن ما فاجأهم هو أن الصين لم تنهر ولم تستسلم. لقد أساء الجانب الأمريكي تقدير الموقف كما أنه ليس مستعدا جيدا لدخول مواجهة مع الصين".