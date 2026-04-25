• سفير إسبانيا بالقاهرة: الكتاب جسر حوار بين الثقافات.. وبين مصر وإسبانيا قواسم عميقة

قالت الكاتبة الإسبانية العالمية إيريني باييخو، إن كتابها "اختراع الكتب.. اللامتناهي في بردية"، الذي تُرجم إلى أكثر من 35 لغة، كُتب في لحظة شخصية قاسية، متابعة: "اعتقدت أنني أودع عالم الكتابة، ولم أتوقع وصولًا سوى لعدد ضئيل من الناس لكتاب عن اختراع الكتابة".

جاء ذلك خلال احتفالية معهد ثربانتس في القاهرة باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، بحضور السفير الإسباني لدى مصر، سرخيو كارانثا فورستر، ونخبة من المثقفين والمهتمين بالأدب الإسباني، إلى جانب جمهور واسع من القراء وبمشاركة مترجم كتب إيريني إلى العربية، مارك جمال، والشاعرة أسماء جمال عبد الناصر، المتخصصة في الأدب الإسباني.

وأضافت: "كنت أمر بوقت عصيب بعد ميلاد ابني (بيدرو)، الذي وُلد بظروف صحية قاسية، وكنت منشغلة برعايته"، مستطردة: "كانت تجربة عميقة في كتابته (اللامتناهي في بردية)، تحوّل إلى ملاذ لي من كل ما يؤلمني، وتعويضًا عما افتقدته، وبوابة للمغامرة، كما استلهمت فيه تجربة أمومتي وطريقة الحكايات التي كانت ترويها لي أمي منذ الصغر".

وأكدت أن القراءة تتيح الانتقال بين عوالم متعددة، حيث يحمل كل كتاب تجربة إنسانية جديدة ويمثل بوابة لعوالم أخرى، مشددة على أهمية الترجمة "كعمل إنساني مهم وحاسم" في مد جذور التواصل، مشيدة بجهد المترجم مارك جمال، موضحة أن الترجمة لا تقتصر على نقل الحروف، بل تنقل روح النص ومعانيه العميقة، وهو ما يسعدها تحققه في ترجمة أعمالها إلى العربية.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني لدى مصر، سرخيو كارانثا فورستر، عن اعتزازه باليوم العالمي للكتاب وسعادته بمشاركة المؤلفة إيريني باييخو في إحيائه بمصر، قائلا: "الكتاب نافذة على المعرفة وجسر للحوار بين الثقافات والحضارات"، مؤكداً القواسم المشتركة العميقة تاريخيا وثقافيا بين إسبانيا ومصر، والدور المحوري للكتب في التقريب بينهما وتعزيز التفاهم المتبادل.

وأضاف أن كتابات باييخو، على غرار "اللامتناهي في بردية" و"مانيفيستو القراءة"، تقدم قصصا إنسانية عميقة تحتفي بالقراءة بأسلوب أدبي رفيع، وتؤكد القاسم المشترك بين الثقافات.

وبدوره، قال مارك جمال، مترجم كتاب "اللامتناهي في بردية": "أحرص خلال عملي على اختيار الأعمال ذات البُعد والأثر الإنساني الواضح، حيث يمثل كل كتاب مغامرة فريدة من نوعها، وكان ذلك جلياً في مؤلفات الكاتبة إيريني باييخو".

وعلى هامش الفعالية، تحدثت باييخو عن الأدب العربي الملهم بالنسبة لها، حاملة معها كتاب "الأيام" لـطه حسين مترجماً إلى الإسبانية، وأعلنت أنها تعمل حالياً على كتاب حول "التعليم والتربية"، مستلهمة من تجربتها مع ابنها، وكذلك من أدب طه حسين، الذي قدّم روائعه ووصف عوالمه رغم إصابته بالعمى. كما أشارت إلى أنها خلال زيارتها للقاهرة، ألهمها التجول في أرجائها، مستحضرةً أجواء ثلاثية نجيب محفوظ.

جدير بالذكر أن الفعالية تضمنت كذلك قراءة لمقتطفات من رواية دون كيخوته، حيث شارك الجمهور في قراءتها، واختُتمت بمشاركة السفير والكاتبة في قراءة أجزاء منها، إلى جانب أجنحة لمكتبات ودور نشر عرضت أحدث إصدارات الأدب الإسباني المترجم، بالإضافة إلى مواد تعليمية بالإسبانية والعربية. واختُتم اليوم بحفل موسيقي إسباني قدّمه عازف الجيتار أحمد عبد الرحمن ومجموعة من الفنانين.



