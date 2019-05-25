زعيمة الحزب الاشتراكي الألماني تطالب بتصويت واضح ضد اليمين في انتخابات أوروبا

طالبت اندريا ناليس، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، بتصويت واضح ضد اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي.

تأتي هذه التصريحات في الشوط الأخير من الحملة الدعائية لانتخابات البرلمان الأوروبي.

وخلال حضورها فعالية انتخابية مع مرشح الحزب الاشتراكي أودو بولمان ورئيس الحزب الاشتراكي في ولاية هيسن، تورستن شيفر-جومبل، قالت ناليس في مدينة دارمشتات اليوم السبت:" لابد أن نرد على اليمينيين الشعبويين والقوميين بلا واضحة".

وأضافت ناليس أن المسألة في كل الأحوال " هي اختيار اتجاه" مشيرة إلى أن المسألة تتعلق بما إذا كان لدى المرء رغبة في أوروبا التي سار معها كل شيء جيدا جدا أو بما إذا كانت لدى المرء رغبة في الارتداد إلى الفكر القومي.

وقالت ناليس إن حزبها يقف مع أوروبا الاجتماعية التي يمكن فيها للجميع أن يعيشوا من أجورهم.

ويتجاوز عدد من يحق لهم التصويت في دول الاتحاد الأوروبي 400 مليون ناخب (في 28 دولة) يمكنهم تحديد توزيع المقاعد في البرلمان الأوروبي.

وتبدأ انتخابات البرلمان الأوروبي في ألمانيا غدا الأحد.