مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تنعي وفاة عامل بعد إصابته بفيروس كورونا بأبو كبير

نعت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، برئاسة محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أحد الأشقاء الثلاثة المتوفين بفيروس "كورونا" بقرية "الرحمانية" التابعة لمركز ومدينة أبو كبير.

وقال بيان صادر عن المديرية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج مجدي الهادي فريد، عامل بوحدة التضامن الاجتماعي بالرحمانية التابعة لإدارة أبو كبير الاجتماعية، شهيدًا، إثر إصابته بفيروس كورونا.. جندي من جنود الجيش الأخضر".

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرر فتح تحقيق عاجل وسريع في وفاة 3 أشقاء من قرية "الرحمانية" التابعة لمركز أبو كبير؛ بعد إصابتهم بفيروس "كورونا" المُستجد، وكلف وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في كيفية تعامل مستشفى "حميات" الزقازيق مع المصابين الثلاثة، والإجراءات المتبعة معهم منذ تأكد الإصابة وحتى إجراءات الدفن.

وتوفي الأشقاء الثلاثة هم: "فريد الهادي فريد" 59 سنة، موظف بالوحدة المحلية بقرية "الرحمانية" التابعة لمركز أبو كبير، وشقيقيه "حسن" 55 سنة، موظف إداري بمدرسة "الرحمانية" الابتدائية، و"مجدي" 53 سنة، عامل بإدارة الشئون الاجتماعية.

وأفاد مصدر مسئول بمركز المدينة، بأن أحد متوفين جرى تغسيل جثمانه في المنزل بعدما أجرى مسحة لبيان مدى إصابته بالفيروس، لكنه توفي قبل ظهور نتيجة المسحة.