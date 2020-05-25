الاتحاد الأوروبي يدفع لاستخدام تطبيقات تتبع فيروس كورونا قبل الموسم السياحي

شجعت كبيرة مسؤولي الصحة في الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في التكتل اليوم الاثنين، على تبني تطبيقات تتبع الاتصال الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، في الوقت الذي تمضي فيه قدما المناقشات بشأن فتح الحدود الداخلية لدول التكتل قبل ذروة موسم السياحة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، في تصريحات لها اليوم الاثنين، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع وزراء الصحة في التكتل "يجب أن نضمن تتبع الاتصال السريع والفعال الخاص بفيروس كورونا عبر الحدود - الأمر الذي يتطلب أيضا تنسيقًا وثيقًا".

وشددت كيرياكيديس على أن "قابلية التشغيل البيني أمر بالغ الأهمية ، فهي تتيح تحذير المواطنين من الإصابة المحتملة أينما كانوا في الاتحاد الأوروبي وأي تطبيق يستخدمونه".

وأضافت أن أي تطبيقات قيد الاستخدام يجب أن تكون آمنة ومجهلة وطوعية.

وتجري العديد من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات مع بعضها البعض بشأن فتح حدودها قبل أشهر الذروة من يوليو إلى أغسطس.

وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن صناعة السياحة تمثل بشكل مباشر وغير مباشر حصة كبيرة تصل نسبتها إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.