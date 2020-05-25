وزير المالية الألماني: وقت التخارج من لوفتهانزا مرتبط بوضعها

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قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين إن الحكومة الاتحادية لن تتخارج من لوفتهانزا إلا بعد أن يكون الأمر مجديا اقتصاديا.

وصرح نائب المستشارة انجيلا ميركل، اليوم الاثنين بأن وقت هذه الخطوة مرتبط بوضع ومصير الشركة.

وأوضح شولتس أن هدف الحكومة يتمثل على الأقل في تحقيق ربح صغير تتمكن الدولة من خلاله من إعادة تمويل تدابير مساعدات كورونا، وتابع :" إذا تعافت الشركة مرة أخرى ، فعندئذ ستبيع الشركة أسهمها"، مشيرا إلى ضرورة عدم استنفاد الإطار الزمني المحدد من المفوضية والذي يبلغ ستة أعوام.

كانت الحكومة الألمانية ولوفتهانزا قد أعلنتا في وقت سابق من اليوم عن الاتفاق على حزمة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو لمساعدة الشركة المتعثرة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ولا يزال الاتفاق في حاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية.

ورفض مسؤولو هيئة حماية المنافسة التابعة للمفوضية إعلان ما إذا كانت موافقتهم ستكون مشروطة ببيع حقوق الإقلاع والهبوط.

وأكد شولتس أن لوفتهانزا حققت نجاحا اقتصاديا كبيرا ولم ترتكب شيئا خطأ في الأعوام الماضية لافتا إلى أنه لا ينبغي معاقبة الشركة الآن من خلال هذه الشروط الخاصة بالجائحة.