محافظ قنا يناقش آخر مستجدات الرسومات الهندسية لكوبري الرياح

ناقش أشرف الداودي محافظ قنا، مع المهندس أحمد أبوالروس رئيس قطاع جنوب الصعيد بالهيئة العامة للطرق والكباري، آخر المستجدات بمشروع كوبري الرياح المقرر إنشاءه أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة قنا، وذلك في حضور المهندس حمادة ياسين المشرف العام على الأعمال الهندسية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأكد محافظ قنا أنه يجري مراجعة الرسومات الهندسية ومسار الاتجاهات الخاصة بمشروع الكوبري من قبل المختصين بالمحافظة، موضحا أن المشروع عبارة عن كوبري للسيارات وآخر للمشاه يمران أعلى مزلقان السكة الحديد بمنطقة الرياح، ويبلغ طوله حوالي ٥٠٠ م وبعدد ٢ اتجاه أمام حركة السيارات بتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات.



وأضاف الداودي أن المشروع يسهم في الحد من الاختناقات المرورية بتلك المنطقة مع إحداث نقلة نوعية أمام حركة السيارات كونه سيقضي على أوقات انتظار حركة القطارات أمام المدخل الرئيسي لمدينة قنا من ناحية الجنوب، مشيرا إلى أن الكوبرى يأتى ضمن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى شتى القطاعات بهدف تلبية وتحقيق طموحات المواطنين.