اليونيسف: النزاعات تحرم الملايين من المياه المأمونة والصرف الصحي

حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في تقرير جديد، من أن الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي خلال النزاعات حول العالم لا تزال تعرض حياة الملايين من الأطفال للخطر وتحرم الأطفال والأسر من الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي الحيوية.

ونقل موقع أخبار الامم المتحدة عن مدير برامج الطوارئ في اليونيسف مانويل فونتين القول إن الحصول على المياه هو وسيلة للبقاء لا يجب أن تستخدم أبدا كأسلوب حرب.

وأضاف: "عندما يتوقف تدفق المياه، يمكن أن تنتشر أمراض مثل الكوليرا والإسهال كالنار في الهشيم وغالبا ما يكون لها عواقب مميتة. المستشفيات لا تعمل، وتزداد معدلات سوء التغذية والهزال. وغالبا ما يُجبر الأطفال والنساء على النزوح بحثا عن الماء، مما يعرضهم، ولا سيما الفتيات، لخطر متزايد من الأذى والعنف".

ودعت المنظمة، في تقريرها، إلى توفير الحماية العاجلة للأطفال في الصراعات وضمان الوصول إلى المياه الكافية والمأمونة. ولتحقيق ذلك، دعت اليونيسف جميع أطراف الصراع إلى الوقف الفوري للهجمات على خدمات المياه والصرف الصحي والعاملين في هذه المجالات، والوفاء بالتزاماتها بشأن حماية الأطفال في حالات النزاع، بما في ذلك حماية البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

كما دعت الدول، بما فيها أعضاء مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات.

وحثت المانحين على الاستثمار في المياه والصرف الصحي في حالات النزاع، حيث يمثلان خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية.