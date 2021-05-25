وزيرة الهجرة تستقبل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

- «مكرم» تثمن دور لجنة الدفاع والأمن القومي وتشيد بأداء اللجنة المتميز..



استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.



وأكدت مكرم، خلال اللقاء، دور وزارة الهجرة المحوري في ربط المصريين بالخارج من مختلف الشرائح بوطنهم الأم مصر، ودورهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري.



وتناول اللقاء مناقشة عدة موضوعات تتعلق بأهمية الوزارة فى التواصل المستمر مع المصريين بالخارج وتعريف الشباب بأهمية الأمن القومي المصري والدور الذي تقوم به القيادة السياسية المحوري في الحفاظ على الأمن القومي المصري.



ومن ناحيته، أشاد النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اللقاء بدور وزارة الهجرة والمصريين بالخارج فى التواصل مع شباب المصريين المقيمين بالخارج خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث منهم، معتبرا أنه أمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.



وأكد المصري، ضرورة استمرار التواصل وتبادل الزيارات للدول المختلفة بغرض تمكين شباب المصريين بالخارج من معرفة المعالم الحقيقية للدولة المصرية وإمكاناتها السياحية والحضارة، ليرى الشباب ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.



وأشار المصري إلى أن التواصل المستمر بين الدولة المصرية بأبنائها بالخارج يُفوّت الفرصة على العناصر المضللة التي تعمل على تكوين صورة مغايرة للحقيقة، ويكون هذا الشاب المصري بمثابة لسان حال الدولة المصرية بالخارج، للدفاع عن الصورة الذهنية المغلوطة التي يروجها المغرضون ضد الوطن.