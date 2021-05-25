مصرع شخص وإصابة 3 أخرين في حوادث متفرقة بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص أخرين في حوادث متفرقة اليوم الثلاثاء، بمحافظة جنوب سيناء.



وتلقى اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع 3 حوادث إحداهما على الطريق الدولي الجديد، على بعد 15 كيلو مترا من كارتة مدينة طور سيناء، اتجاه مدينة أبورديس.



وأسفر الحادث عن مصرع شخص بموقع الحادث، وإصابة شخص آخر، وجرى الدفع بسيارتين إسعاف لنقل الجثة والمصاب لمستشفى الزهراء بمدينة طور سيناء.



والحادث الثاني، انقلبت سيارة ملاكي رقم "١٢٧٥- ر . س. ع"، على الطريق الدولي الجديد، على بعد ٥٠ كيلو مترات من مدينة طور سيناء اتجاه مدينة شرم الشيخ.



وأسفر الحادث عن إصابة شخص، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب لمستشفى شرم الشيخ الدولي.



والحادث الثالث، تصادمت درجة نارية -بدون لوحات- مع سيارة ملاكي رقم "1931 - ط . ج . د"، أمام شركة الكهرباء بمدينة طور سيناء.



وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقلهما إلى مستشفى الزهراء .



كما جرى إخلاء مواقع الحوادث، وتحرر المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.