 اعتقال زعيم للمافيا الإيطالية في البرازيل بعد هروبه من سجن في أوروجواي - بوابة الشروق
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اعتقال زعيم للمافيا الإيطالية في البرازيل بعد هروبه من سجن في أوروجواي

الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 6:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 6:42 ص

 قال وزير العدل البرازيلي أندرسون توريس إن روكو مورابيتو، أحد كبار أعضاء مافيا "ندرانجيتا" الإيطالية الذي هرب في عام 2019 من سجن في أوروجواي، قد اعتقل في البرازيل يوم الاثنين.

وقال الوزير إنه تم اعتقال مورابيتو في مدينة جواو بيسوا شرقى البرازيل خلال عملية مشتركة بين الشرطة الاتحادية في البلاد والإنتربول .

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن السلطات الإيطالية والأمريكية شاركت أيضا في عملية الاعتقال .

وهرب مورابيتو/ 54 عاما/ من سجن في مونتيفيديو حيث كان ينتظر تسليمه إلى إيطاليا مع ثلاثة سجناء آخرين في حزيران/يونيو 2019.

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