صلاح عبد الله: يجب تغيير عضوية شريف دسوقي بنقابة الممثلين من منتسب لعامل

أبدى الفنان صلاح عبد الله اهتمامًا شديدًا بالحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، الذي خضع لعملية بتر في الساق، وبضرورة أن يتمتع بعضوية كاملة في نقابة المهن التمثيلية، حيث إنه يعتبر عضوًا منتسبًا وليس عضوًا عاملًا.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على فيسبوك، منشورا شرح فيه رحلة الكفاح التي خاضها هذا الفنان حتى يحقق النجاح الذي وصل إليه مؤخرا، مضيفًا: "بعد سنين شقا منكوشة مبهوأة جت متزوقة وقالتله بضحكة حلوة.. يا شريف يلا بقى، ولما لبى اليلا حصله اللي حصل، لكن بفضل الله هتنهض يا بطل، وهترجع بإذن المولى أحسن من الأول".

وفي التعليقات على منشوره، قال صلاح عبد الله: "باتصال من السيد الرئيس شخصياً تم التوجيه للمتحدة برعاية شريف، والتكفل بعلاجه، على أعلى مستوى، حتى يتعافى تماماً، ويعود للعمل بإذن الله، وهذا ما أكده لي الدكتور أشرف زكي".

وتابع "سوف أقترح عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لتحويل شريف شفاه الله وعافاه من عضو منتسب لعضو عامل، وأؤكد مرة آخرى أن النقابة عملت كل مايلزم فور علمها بتدهور حالته الصحية وربنا يشفي كل مريض".