الجيش اليمني يحبط هجومًا لميليشيا الحوثي في الجوف

أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجومًا لميليشيا الحوثي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، قوله إن عناصر حوثية حاولت مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة النضود، وأحبطت قوات الجيش المحاولة، ما أسفر عن سقوط العناصر بين قتيل وجريح، واستعادة عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات وتجمعات الميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة بجبهة الجدافر وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.