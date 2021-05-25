وزير الإسكان من تنزانيا: 7 آلاف عامل يشاركون في إنشاء سد يوليوس نيريري

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك 3 أنفاق متصلين بـ3 توربينات، من أصل 9 في سد "يوليوس نيريري"، الذي سيولد 2115 ميجا وات من الكهرباء.

وأضاف "الجزار" خلال حواره عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه عند تكون البحيرة بجوار السد، التي يبلغ اتساعها 34 مليار متر مكعب من المياه، ستدخل من الأنفاق الثلاثة، والمتفرع من كل نفق منهم 3 آخرين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع سد ومحطة توليد الطاقة يوليوس نيريري في تنزانيا، أُنشئ 2.6 مليون متر مكعب خرسانة، بمشاركة 7 آلاف عامل، موجها التحية على تنفيذ المشروع في ظل ظروف صعبة والفيضانات التي جاءت خلال بناء المشروع.

وأكد أن القيادة السياسية الجديدة في تنزانيا مهتمة بمشروع السد، ومن المستهدف تطعيم المهندسين المشاركين في مشروع السد عبر السلطات الصحية المصرية.

ويضم مشروع سد جوليوس التنزاني محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويُنفذه تحالف مصري مكون من شركتي المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.

ويُبنى سد جوليوس التنزاني على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، وبارتفاع 131 متراً، بسعة تخزينية حوالى 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.