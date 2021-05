حصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن الموسم المنقضي، والذي انتهى باحتلال الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج.

وجاء فوز صلاح بالجائزة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من جماهير النادي في الاستفتاء الذي أطلقته الشركة الراعية لليفربول.

وذكر الموقع الرسمي لليفربول :"حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020-2021 من قبل الجماهير. حصل المهاجم على الجائزة بعد استطلاع للرأي، مع فابينيو صاحب المركز الثاني وناثانيال فيليبس في المركز الثالث".

يُذكر أن محمد صلاح كان هو أفضل هداف لليفربول في الموسم المنقضي، حيث سجل 31 هدفًا في 51 مباراة بجميع المسابقات المختلفة. فضلًا عن خسارته لقب هداف الدوري الإنجليزي بفارق هدف واحد عن المتصدر هاري كين.

𝗦𝗘𝗡𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗛 🇪🇬👑



Our @StanChart Player of the Season for 2020/21 is @MoSalah! What a class act ✨ pic.twitter.com/LDXTbLAsd5