مالك ليفربول: رغبتنا واضحة في تجديد عقد صلاح

أكد توم فيرنر، رئيس نادي ليفربول الإنجليزي، رغبة مجموعة فينواي الرياضية المالكة للريدز في تمديد العقود لكل من محمد صلاح وساديو ماني، نجما الفريق هذا الصيف.

وأوضح فيرنر في حديثه لشبكة ذا أثليتك البريطانية واسعة النطاق عزمه على الاحتفاظ بالمهاجمين محمد صلاح وساديو ماني، لكنه أصر على أن الوضع لا يزال "سريًا"، حيث من المقرر أن يجري جوليان وارد، الذي سيتولى قريبًا منصب المدير الرياضي محادثات مع وكلاء الثنائي، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال فيرنر في التصريحات التي نقلتها صحيفة This Is Anfield: "أرغب في الحفاظ على سرية هذه المحادثات، لكن من الواضح أننا أوضحنا رغبتنا في بقائها.. سأترك الأمر لجوليان وارد".

وينتهي تعاقد ليفربول مع عدد كبير من لاعبي الفريق بنهاية الموسم المقبل، وهم روبيرتو فيرمينو ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبيرلين وأدريان، إلا أن التقارير الصحفية تركز على مفاوضات النادي لتجديد عقد صلاح وماني.

وذكرت الصحيفة نفسها: "كانت هناك تكهنات مستمرة حول مستقبل صلاح وماني على وجه الخصوص، حيث يضمن شكلهما الرائع طوال الموسم أنهما يمثلان أولوية قصوى ليس فقط للجماهير، ولكن أيضًا داخل النادي".

وأضاف فيرنر أنه يتوقع أن يواصل ليفربول "القيام بعمليات استحواذ ممتازة"، هذا الصيف، في إشارة إلى ملف الصفقات، قبل أن يستدرك: "سأترك إجابات الأسئلة المتعلقلة باستراتيجية في الصفقات ليورجن كلوب، المدير الفني وجوليان وارد".

وعن نية مانشستر سيتي في الإنفاق بشكل كبيرة مرةً أخرى برغم قواعد اللعب المالي النظيف، قال فيرنر: "يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تعزيز اللوائح ومن المهم بالنسبة لنا أن يلتزم الناس باللوائح".

وأكمل: "آمل أن يتم تعزيز تلك القواعد، لأنها تسمح لجميع الأندية، وليس فقط ليفربول، بالمنافسة في ظل نظام عادل للغاية.. بالتأكيد، تلك القواعد لم تكن رادعة للبعض".

وأتم فيرنر تصريحاته قائلًا: "مانشستر سيتي ؟ لديهم بالتأكيد موارد أكثر مما لدينا، لكننا نملك قلب وروح ليفربول إلى جانبنا".

وأعلن ليفربول ضم فابيو كارفاليو في الأول من يوليو المقبل، قادمًا من صفوف فولهام، في أولى صفقات الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي شهدت أيضًا إنهاء مانشستر سيتي التفاوض مع بوروسيا دورتموند الألماني لضم إيرلينج هالاند.