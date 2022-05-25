جونسون يخاطب لجنة من حزب المحافظين وسط جدل بشأن «بارتي جيت»

ذكرت مصادر بريطانية مطلعة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون من المقرر أن يخاطب اللجنة 1922، وهي لجنة ذات نفوذ واسع في حزب المحافظين غدا الأربعاء، في إشارة لأن مكتب رئيس الوزراء يتوقع نشر التحقيق الداخلي في فضيحة "بارتي جيت" الذي طال انتظاره في نفس اليوم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

و"بارتي جيت" هي فضيحة تورط فيها ساسة بارزون تجاهلوا قواعد الإغلاق الرامية إلى احتواء فيروس كورونا حيث أقاموا وحضروا حفلات وتجمعات خلال تلك الفترة .

وتعهد رئيس الوزراء بالإدلاء ببيان أمام مجلس العموم بعد أن يتم نشر تقرير سو جراي، المسؤولة التي تتولى التحقيق في الحفلات. وسيسمح التوقيت بالإدلاء ببيان للبرلمان بعد مقابلة نواب حزبه، حيث من المقرر أن يبدأ اجتماع اللجنة 1922 في الساعة الخامسة مساء.