أمين عام الناتو يعرب عن ثقته في توصل الحلف لحل لضم السويد وفنلندا

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء عن ثقته في إمكانية التوصل لحل ينهي اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا للحلف الدفاعي الغربي.

وقال في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في دافوس بسويسرا، إنه يتعين على الحلف "الجلوس وإيجاد طريق ما للمضي قدما"، مضيفا أنه "واثق" في أن هذا سيحدث.

وتعترض تركيا على طلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف، وتبرر هذا بأن لديها مخاوف أمنية. وتتهم أنقرة ستوكهولم بدعم "جماعات إرهابية"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية وتعتبرها الذراع السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية التركية.

وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلبين للانضمام لعضوية الناتو، رغم أنهما كانتا تلتزمان بموقف محايد. وجاء التغيير بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في زعزعة الوضع الأمني في أوروبا.

ويتعين أن توافق دول الناتو بالإجماع على ضم أي عضو جديد. وتجري سلسلة من المحادثات الدبلوماسية بين تركيا وكل من السويد وفنلندا حاليا للتوصل إلى تسوية.

وأكد ستولتنبرج في كلمته على إسهامات تركيا في مكافحة الإرهاب وأهميتها الاستراتيجية للحلف.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وفدين من السويد وفنلندا سيصلان غدا الأربعاء للعاصمة أنقرة، من أجل التشاور حول انضمام البلدين لحلف الناتو.

وبحسب بيان الخارجية التركية، يرأس الوفد السويدي سكرتير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء أوسكار ستينستروم، ويرأس الوفد الفنلندي مستشار وزارة الخارجية جوكا سالوفارا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، من المقرر أن يجتمع وفدا البلدين مع نظيرهما التركي برئاسة متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال، للتشاور حول طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو.