قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يتم إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوميًا بنسبة من الكفاءة تتعدى 99.9%، وهو أمر شبه مستحيل في عالم تقنية المعلومات، ما لفت أنظار دول كثيرة.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر أصبح لديها في النهاية منظومة تقنية من بنوك الأسئلة تسمح بالتعامل الإلكتروني مع هذه الأعداد، مؤكدًا أن كل شيء يسر بشكل جيد للغاية.

وتابع: «الولاد اللي في تانية ثانوية بقى عندهم ثقة أكبر هم وأولياء أمورهم في هذه المنظومة وبدأوا يطلبوا تطبيقها في الإعدادية لأنها لا يوجد بها عنصر بشري وتمنع الغش بشكل كبير، وبإذن الله سيتم طبيقها في الثانوية العامة خلال السنة المقبلة مع إضافة بعد الإجراءات الأخرى».