الأرصاد: لا تأثير للعواصف الترابية الشديدة في الدول العربية على مصر

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا يوجد تخوفات من العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت الدول العربية اليوم وأمس، فمصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على هذه المناطق مختلفة عن تلك التي تؤثر على. مصر.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن مصر تتأثر بكتل هوائية قادمة من الغرب بجنوب أوروبا والصحراء الغربي، لذا لا يوجد تأثير من العواصف الترابية الموجودة في البلدان العربية على مصر.

وحول طقس الأيام الحالية، ذكرت أن درجات الحرارة بدأت تعود إلى المعدلات الطبيعية ابتداءً من يوم السبت، مضيفة أنه من المتوقع استمرار الارتقاع في درجات الحرارة غدًا، لتصل إلى 36 و37 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع.

وأوضحت أن الارتفاع في درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري في بعض الأيام، محذرة من الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة مع نهاية للأسبوع.