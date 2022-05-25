قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن الحوار الوطني لا يجب أن يكون نخبويًّا، مشدّدًا على أهمية مشاركة الرأي العام.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن الشفافية يجب أن تكون شعار ما يجري داخل الحوار والإعلان عن ذلك من وقت لآخر.

وأوضح أن الحوار ليس بين طرفين لكنه وطني بمعنى أنه من الضروري أن تكون كل الأطراف على قدم المساواة، مشيرًا إلى أنّ الحضور في الحوار يجب أن يكون بلا تمييز.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان ومن أيّدها وساندها وتحالف معها ويؤيد أفكارها غير مدعوين للحوار الوطني.