 ضبط محل يدار على هيئة صيدلية بدون ترخيص في البحيرة - بوابة الشروق
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ضبط محل يدار على هيئة صيدلية بدون ترخيص في البحيرة

غادة الدسنوسي
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:48 م

أعلنت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، ضبط محل يدار على هيئة صيدلية وبدون ترخيص.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة؛ لضبط سوق الدواء، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسات.

وأوضح آمنة أن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، شنت حملة مكبرة على الصيدليات أسفرت عن ضبط أكثر من  ٢٥٠٠ عبوة من الأدوية مختلفة الشكل والنوع بمحل يدار على هيئة صيدلية بدون ترخيص، وجاري استكمال المحاضر لعرضها على النيابة العامة.

وشدد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة؛ لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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