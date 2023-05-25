الأهلي يهزم بطل مالي ويتأهل لنهائي الدوري الإفريقي للسلة

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صعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي لنهائي بطولة الدوري الإفريقي "BAL" والمقامة برواندا خلال الفترة من 20 وحتى 27 مايو الجاري.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره الملعب المالي بنتيجة 78-73.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: التعادل 17-17

الفترة الثانية: 33-38 لصالح الملعب المالي

الفترة الثالثة: 58-53 لصالح الأهلي

الفترة الرابعة: 78-73 لصالح الأهلي

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في النهائي مع نظيره دوانيه السنغالي والذي صعد بعد تغلبه على نظيره بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 92-86.

الجدير بالذكر أن اتحاد المنستير التونسي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة البال لكرة السلة، عقب الفوز على بترو دي لواندا الأنجولي بينما حقق الزمالك لقب النسخة الأولى على حساب اتحاد المنستير التونسي.