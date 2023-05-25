إيران تزيح الستار عن صاروخ باليستي جديد مداه 2000 كيلومتر

أزاحت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الخميس، الستار عن صاروخ من الجيل الرابع من صواريخ "خرمشهر" باسم "خيبر".

وبمناسبة ذكرى تحرير "خرمشهر"، تمت إزاحة الستار عن الصاروخ "خرمشهر 4"، وهو أحدث منتج صاروخي للصناعات الجوية بوزارة الدفاع الإيرانية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

ويصل مدى الصاروخ إلى 2000 كيلومتر، ويستطيع حمل رأس حربية بوزن 1.5 طن.

ومن السمات البارزة للصاروخ الجديد وجود نظام توجيه وتحكم في المرحلة الوسطى من مسيره، واستخدام هذا النظام ومحركات التوجيه في الرأس الحربية يؤدي إلى التحكم في حالة الرأس، وتصحيح مسارها خارج الغلاف الجوي، وعمليا كل التوجيه والتحكم في هذا الصاروخ يحدث خارج الغلاف الجوي للأرض، وفقا لتقرير "إرنا".

ولا يحتاج الصاروخ إلى نشاط نظام التوجيه والتحكم في الغلاف الجوي، وبالتالي محصنان تماما من هجمات الحرب الإلكترونية.

وميزة أخرى لعملية التوجيه والتحكم هذه هي أن الرأس الحربية للصاروخ الجديد، هي أنه لا يحتاج إلى حزم تحكم، مما يقلل من وزن الأنظمة المطلوبة في الرأس الحربي ويزيد من وزن المواد الدافعة.

والسرعة المنخفضة جدا في التحضير والإطلاق هي خاصية أخرى لخرمشهر 4، والتي جعلت هذا الصاروخ صاروخا تكتيكيا، وخصائصه الإستراتيجية.

والوقت اللازم لإطلاق هذا الصاروخ أقل من 12 دقيقة؛ بسبب استخدام وقود الاشتعال الذاتي، وبسبب وجود خزانات جديد للوقود، يمكن حقن الوقود فيها ويمكن أن يبقى الصاروخ في موضعه لعدة سنوات.

ونظرا لمحركه القوي جدا، فإن لهذا الصاروخ تأثير خاص جدا، وهو 280 ثانية على الأرض و300 ثانية في الفراغ، وأن وجود هذا المحرك جعل سرعة هذا الصاروخ تصل إلى 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي.

والهيكل الأكثر مقاومة للصاروخ في الجيل الجديد من هذا الصاروخ هو ميزة أخرى لهذا الصاروخ جعل قاذفة يتحرك بشكل أسرع.