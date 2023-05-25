لوكاشينكو: الأسلحة النووية الروسية ستكون آمنة في بيلاروسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن الأسلحة النووية الروسية التي سيتم نشرها في بيلاروسيا ستكون آمنة هناك.

ونقلت وكالة تالس الروسية عن قناة لوكاشينكو عبر تلجرام قوله: "لا تقلقوا. أنتم تعلمون أننا دقيقون ومقتصدون، لذا لا تضغط عليهم. سنهتم بهذا".

يشار إلى أنه في 25 مارس الماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستنشر أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا بناء على طلب ذلك البلد، تماما كما تفعل الولايات المتحدة على أراضي حلفائها.

وقال بوتين إن موسكو تخطط لاستكمال بناء منشأة تخزين خاصة للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا في الأول من يوليو.. وقد نقلت موسكو بالفعل نظام صواريخ إسكندر إلى بيلاروسيا، والذي يمكن تزويده برؤوس حربية نووية، وساعد بيلاروسيا على تحويل طائراتها. لجعلها قادرة على حمل الذخائر النووية.

وفي وقت سابق اليوم، وقع وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا، سيرجي شويجو وفيكتور خرينين، وثائق في مينسك تحدد إجراءات تخزين الأسلحة النووية الروسية في منشأة تخزين خاصة في بيلاروسيا.