فيلم عيسى يحصد جائزة رايل الذهبية في مهرجان كان السينمائي

أعلن صناع فيلم "عيسى- أعدك بالفردوس" إخراج مراد مصطفى، عن فوزه بجائزة "رايل الذهبية" والتي تمنح لأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ76، المقامة حاليًا، حيث صوت على هذه الجائزة لجنة تحكيم مكونة من مائة عضو وناقد سينمائي.

فيلم "عيسى" إخراج مراد مصطفى، ويؤدي بطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، والفيلم إنتاج مصري فرنسي مشترك.

وتدور أحداث فيلم عيسى من خلال مهاجر إفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار الفيلم المصري "عيسى" للمشاركة في مسابقة الفيلم القصير ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023 بدار الأوبرا المصرية، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب مشاركته في مسابقة أسبوع النقاد بالدورة الحالية لمهرجان كان السينمائي الدولي.