فيلم شوجر دادي يزيح يوم 13 من المركز الأول ويتصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه

تمكن فيلم "شوجر دادي" من صدارة شباك التذاكر، في أول أيام عرضه أمس الأربعاء، محققا 243 ألف جنيه، ليزيح بذلك فيلم «يوم 13»، إلى المركز الثاني، والذي حقق أمس 192 ألف جنيه.

وفيلم "شوجر دادي" الذي يناقش أزمة منتصف العمر، يشارك في بطولته ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أما فيلم "يوم 13" الذي تصدر الإيرادات اليومية لمدة 4 أسابيع، وحقق إجمالي إيرادات على مدار 5 أسابيع عرض تقدر بـ25 مليون جنيه و855 ألفا، حيث يحتل المركز الثانى في الإيرادات الإجمالية، بعد فيلم «هارلي» الذي حقق إيرادات إجمالية منذ بداية عرضه في عيد الفطر تصل إلى 34 مليون جنيه و823 ألفا، فهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ووضع له الموسيقى التصويرية هشام خرما، وتدور أحداثه حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويشارك في البطولة دينا الشربينى، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة.