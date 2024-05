أونروا: النازحون في غزة أجبروا على الفرار 6 مرات

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم السبت، من أن الوصول إلى مركز توزيع الوكالة ومستودع برنامج الأغذية العالمي أصبح صعبًا؛ نتيجة للعملية العسكرية المستمرة في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان لها، نقلته وكالة «سبوتنيك»، إن «النازحين في غزة أجبروا على الفرار 6 مرات»، نافية وجود مكان آمن في القطاع مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الحيوية.

وذكرت أن ما يقرب من نصف سكان رفح والنازحين إليها، أو 800 ألف شخص، باتوا على الطرقات، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في المنطقة في 6 مايو الجاري.

وتُوظف الأونروا حاليا بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 6 ملايين من اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.

وكانت العديد من الدول الغربية أوقفت تمويل المنظمة الدولية بعد أن زعمت إسرائيل في يناير أن 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر.

ولم تقدم إسرائيل أدلة على مشاركة موظفي الوكالة في الأحداث، الأمر الذي دفع العديد من الدول التي أوقفت تمويل الأونروا إلى استئناف هذا التمويل.

ونهاية أبريل، خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم «دليلا» على الاتهامات المزعومة.

