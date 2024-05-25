القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، في تحدٍ لقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالبه بوقف عدوانه، وضرورة إدخال المساعدات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 4 مواطنين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة جودة في برج النوري شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط محطة توليد الكهرباء.

وأطلق طيران الاحتلال الحربي "الأباتشي" نيرانه شرق مدينة دير البلح.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء تعرض أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوا، والزيتون في مدينة غزة إلى قصف مدفعي عنيف، وإطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية.

كما سمع دوي انفجارات في منطقة مفرق الشهداء محور منطقة "نتساريم"، جنوب مدينة غزة، وتصاعد ألسنة الدخان من المكان.

وتطلق دبابات الاحتلال النار في محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وشارع 8 في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وشارع النفق شمالا، ما أدى إلى إصابة العشرات، مع صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة، بسبب كثافة النيران.

وفي جباليا، شمال القطاع، شن الاحتلال سلسلة غارات في عديد المناطق.

كما طال القصف المدفعي المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و857 شهيدا، و80 ألفا و293 مصابا.