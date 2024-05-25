ضياء رشوان: مصر رفضت التعامل مع إسرائيل بعد احتلالها للجانب الفلسطيني من معبر رفح

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها مُطلقا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مصر رفضت التعامل مع سلطات الاحتلال بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأشار إلى الاتفاق على نقل المساعدات لقطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم الذي يقع بين مصر وغزة وإسرائيل ويخضع للإدارة الإسرائيلية .

وأوضح رشوان، أن مصر لن تتعامل مع الوضع في معبر رفح باعتبار قوة الأمر الواقع، لافتا إلى أنه سيتم نقل المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وعقب: «يا ليت إسرائيل تدخلها».

والتعقيب الأخير من رشوان إشارة إلى أن تخلي سلطات الاحتلال عن مسئولياتها، ومحاولاتها التبرؤ من عرقلتها لإدخال المساعدات لغزة في محاولة لتحميل مصر مسئولية هذا الأمر.

وهناك إجماع عالمي بأن إسرائيل هي المسئولة عن عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، في إطار حرب التجويع الممنهجة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد قطاع غزة.