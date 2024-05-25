قال المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن تمكن الدولة من إنتاج مليون طن قمح من أراضٍ زراعية جديدة خلال سنة واحدة يمثّل أمرًا كبيرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنّ مليوني فدان ستنضم إلى الرقعة الزراعية القائمة في غضون ستة أشهر.

وأوضح أن الدولة نجحت في زيادة الطاقة الإنتاجية لفدان القمح، مشيدًا بدعم الدولة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار إلى أنّ محافظات الصعيد كانت منسية في فترات سابقة، موضحًا أنه عندما توجه إلى هناك بعد تعيينه (محافظًا للأقصر) شعر بحالة اكتئاب بسبب الوضع هناك.

ولفت إلى أن الصحوة التي يشهدها الصعيد في الفترة الحالية تفوق كل ما تم تنفيذه في الفترات السابقة.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وافتتح الرئيس السيسي، مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى، نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.